韩男子射箭代表队团体赛摘金 柔道选手安昌林获铜牌

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韩国国际广播电台报道：26日，东京奥运会进入第4天，韩国代表队在男子射箭项目中夺得金牌。这也是韩国在本届奥运会上摘得的第3枚射箭项目金牌。男子射箭团体赛决赛26日在日本东京梦之岛公园射箭场举行，由吴真爀、金优镇、金杰德（均为音译）组成的韩国代表队以6比0的成绩战胜中国台北队，获得胜利。继2016里约热内卢奥运会夺金后，韩国男子代表队再次站上冠军领奖台。包括这枚金牌在内，韩国在本届奥运会射箭项目中已获得3枚金牌。若韩国选手在今后的男女个人赛中获胜，韩国队将创下连续两届奥运会包揽射箭项目所有金牌的纪录。东京奥运会射箭项目新设男女混合团体赛，金牌总数达到5枚。男子团体赛获胜的主要功臣、17岁小将金杰德此前在混合团体赛中摘金，成为双冠王。韩国柔道代表选手安昌林获得铜牌。在男子73公斤级铜牌争夺战中，安昌林在比赛结束前7秒以一记背摔战胜阿塞拜疆选手奥卢乔夫，夺得季军。韩国游泳希望之星黄善宇晋级游泳项目决赛，继朴泰桓之后时隔9年代表韩国冲击奖牌。在东京水上运动中心举行的男子自由泳200米半决赛中，黄善宇以1分45秒53的成绩在16名选手中排名第六，晋级决赛。决赛将于明天（27日）上午10时43分举行。时隔9年第二次挑战奥运会金牌的韩国击剑女子佩剑选手金智妍则在16强比赛中被淘汰，无缘晋级。26日当天韩国新增1枚金牌、1枚铜牌，截至目前总计获得3枚金牌、4枚铜牌。