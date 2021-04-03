韩国滩涂被列入《世界自然遗产名录》

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韩国国际广播电台报道：滩涂是陆地和大海之间因涨潮和退潮而形成的独特滩地。滩涂也是生态的宝库，包括27种濒危候鸟在内，栖息着2000多个物种。韩国滩涂被认定为需由全人类共同保护的遗产，被联合国教科文组织列入《世界自然遗产名录》。被列入名录的韩国滩涂为忠清南道舒川滩涂、全罗北道高敞滩涂、全罗南道新安滩涂、全罗南道宝城·顺天滩涂4处。联合国教科文组织世界遗产委员会全场一致通过将韩国滩涂列入《世界自然遗产名录》，称韩国滩涂是濒危候鸟的中途停留地，具有重大价值，认定其卓越的普遍性价值。“候鸟迁徙路线伙伴关系”首席执行官杜格·沃特金斯表示，通过此次申遗，我们重要的湿地将会受到最高水平的保护，这将对栖息于22个国家的数百万只迁徙水鸟大有裨益。今年5月，联合国教科文组织咨询·审查机构对韩国滩涂进行审查后提出了“退回”意见，不过韩国并未放弃，再次进行申遗后获得成功。韩国文化财厅厅长金现模表示，韩国向委员国逐一介绍了韩国滩涂的价值，积极的说明战略最终取得了成功。世界遗产分为文化遗产、自然遗产和自然与文化遗产三大类，韩国滩涂是自然遗产。继济州火山岛与熔岩洞窟之后，这是韩国自然遗产第二次申遗成功，也是韩国的第十五项遗产。