南北韩通信联络线27日上午重新开通

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韩国国际广播电台报道：韩国总统府青瓦台27日上午在紧急召开的新闻发布会上透露，南北韩被切断的通信联络线已经获得修复，南北韩通过该联络线开始通话。去年6月北韩以居住在韩国的脱北者团体向北韩散发传单为由，单方面切断了包括板门店联络渠道在内的南北韩通信联络线。在时隔13个月以后，南北韩通信联络线得以重启。青瓦台国民沟通首席秘书朴洙贤表示，27日上午10时，被切断的南北韩通信联络线获得修复。据青瓦台方面透露，南北韩首脑今年4月开始通过多次书信往来，就恢复南北韩关系等问题进行了沟通。在此过程中，两位首脑就先重启通信联络线事宜达成了协议。南北韩首脑还就尽早恢复南北韩之间的信赖、重新推动南北韩关系发展达成了共识。青瓦台国民沟通首席秘书朴洙贤还表示，期待南北韩通信联络线的修复、重启能对今后南北韩关系改善与发展带来积极影响。北韩官方媒体朝鲜中央通讯社当天也就南北韩重启通信联络线进行了报道。据推测，南北韩在同时发布上述消息之前进行了沟通。北韩媒体报道说，根据北南首脑达成的协议，27日10时开始，双方所有通信联络线重启，通信联络线的恢复将为双方关系的改善与发展带来积极影响。朝中社还说，北南首脑商定通过修复中断的通信网，为恢复双方相互信赖、谋求和解之路迈出一大步。