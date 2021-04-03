韩近7成55岁以上高龄人群希望继续工作

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韩国国际广播电台报道：一项调查显示，韩国55岁以上高龄人群中，将近7成希望继续工作。韩国统计厅27日公布的“2021年5月经济活动人口调查高龄人群附加调查”显示，68.1%的55-79岁高龄人群未来希望继续工作，较去年上升0.7个百分点。希望继续工作的最主要原因是“补贴生活费”（58.7%），其次是“感受工作的乐趣以及只要健康允许，希望继续工作”（33.2%）。希望继续工作的高龄人群平均希望工作到73岁，该结果与去年调查持平。这部分人群青睐的就业岗位类型为全日制（54.7%）、小时制（45.3%）。最期望的月均收入水平为150万-220万韩元（22%），其次分别是100万-150万韩元（18.4%）、200万-250万韩元（17.8%）。调查还显示，55-64岁人群在工作年数最长的就业岗位上平均连续工作了15年2.1个月，较去年缩短4.9个月。离开工作年数最长的岗位时平均年龄为49.3岁，较去年减少0.1岁。21.1%的高龄人群在过去1年间有求职经历，同比上升2个百分点。有就业经验者占比则下滑0.5个百分点至64.8%。另外，48.4%的高龄人群在过去1年间领取了年金，较去年上升1.3个百分点。月均领取额为64万韩元，同比增多1万韩元。韩国55-79岁高龄人口为1476.6万人，较1年前增多49.4万人。经济活动参与率为58%，同比上升0.5个百分点。就业率为56%，上升0.7个百分点。失业率为3.4%，同比下滑0.4个百分点。