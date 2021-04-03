韩新增1896例新冠病例 创历来最高值

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韩国国际广播电台报道：以28日0时为准，韩国新增1896例新冠确诊病例，其中本地感染病例为1823例，境外输入病例为73例。单日新增病例再度刷新韩国出现新冠疫情以来的最高值，较6天前的此前最高值增加逾50例。新增本地感染病例也较7天前的此前最高值增加近100例。从国内各地病例增加情况来看，首尔568例、京畿道543例、仁川101例，首都圈新增病例约占全体新增病例的66%。在非首都圈地区，釜山新增99例、大田74例、大邱54例，新冠疫情以地方大城市为中心持续扩散。本月7日单日新增1212例确诊病例后，新增病例连续22天维持4位数。由于生产出现差池而推迟交货的莫德纳新冠疫苗预计将从下周起重启疫苗交付工作。韩国国务总理金富谦表示，政府27日晚与莫德纳方面举行了紧急视频会议，并作出了上述表示。韩国政府与美国制药公司辉瑞直接签约购买的新一批新冠疫苗已到货。新冠预防接种应对促进团表示，267.9万剂辉瑞新冠疫苗28日上午运抵仁川国际机场。这批疫苗是韩国政府直接从辉瑞公司购买的6600万剂疫苗中的一部分。促进团表示，辉瑞疫苗每周定量依次到货，加上当天运抵的数量，本月内预定到货的所有辉瑞疫苗已全部交付。