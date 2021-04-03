韩政府：住房价格已超最高水平 将扩大住房供应

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韩国国际广播电台报道：韩国政府表示，最近住房价格上升除了供需因素外，也是心理因素所致，目前住房价格水平已接近或超过最高水平。从统计数字来看，今年全国新增46万户住房，其中首尔为8.3万户，仍保持了往年的水平，住房供应量并非不足。经济副总理洪楠基再次强调，不能由于盲目的不安感而高价购买住房，应谨慎做出决定。洪楠基说，政府为了消除市场不安，重中之重是将致力于住房供应。首先，为争取住房供应政策尽早奏效，政府将提前进行住房预售。第三期新城市住房预售从28日开始，原本住房预售仅适用于LH公社分售的住房，今后将扩大至公共宅基地民营住房和2.4对策市区供应住房等。另外，第三期新城市等已发布的公共宅基地地区截至今年底将全部确定地区计划，尚未发布的13万户住房宅基地也将在8月公布具体的建设地点和数量。洪楠基表示，将坚定不移地推行现有住房供应计划，并为提前供应住房作出努力。政府还将继续管理流入房地产市场的流动性资金。洪楠基说，今年争取将家庭负债增加率控制在5%-6%以内，除实际住房需求者之外，将尽量缩紧房地产贷款。洪楠基表示，政府将继续查处非法利用内部信息和操控房价等扰乱房地产市场的行为。政府将稳定房地产市场作为今年下半年的最优先课题，将动用所有政策力量扩大住房供应、管控贷款和根除房地产投机行为。