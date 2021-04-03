韩代表队获男子佩剑团体赛金牌 男足晋级八强

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韩国国际广播电台报道：2020东京奥运会进入第6天，韩国代表队再夺1枚金牌。由吴尚旭、具本佶、金政焕和金准镐（音译）组成的韩国男子佩剑代表队在当天举行的男子佩剑团体赛决赛中以45:26战胜意大利队，获得冠军。这是韩国男子佩剑继2012伦敦奥运会后，连续第二次夺得团体赛金牌。2016年里约奥运会未进行男子佩剑团体赛。截至目前，韩国在击剑项目中共获得3枚奖牌。金政焕在奥运会比赛首日进行的男子佩剑个人赛中获得铜牌，女子重剑代表队在27日举行的团体赛中获得银牌。截至28日晚11时，韩国代表队累计获得4枚金牌、2枚银牌、5枚铜牌，排名奖牌榜第七。日本凭借13枚金牌位居榜首，中国（12枚金牌）、美国（11枚金牌）分列第二、第三名。由金学范执帅的韩国男足代表队在小组赛第三轮比赛中6:0大胜洪都拉斯队，以2胜1败、小组赛第一名的成绩晋级八强。韩国队将于31日晚8时在日本横滨迎战A组第二名的队伍。韩国足球已连续三届奥运会进入八强，此次还一雪2016年里约奥运会八强赛中0:1负于洪都拉斯的前耻。此外，当天进行的男子自由泳100米比赛中，韩国游泳新星黄善宇以47秒56的成绩打破中国选手宁泽涛2014年创下的47秒65的亚洲纪录，在16名选手中排名第四、成功晋级决赛。这也是亚洲选手自1956年墨尔本奥运会后，时隔65年晋级男子自由泳100米决赛。黄善宇将于29日上午11时37分参加决赛。在射箭项目中，韩国选手金优镇、姜彩荣分别晋级男子、女子个人赛16强。29日，韩国选手吴真爀、安山将出战男子、女子个人赛第一轮比赛。韩国射箭已夺得本届奥运会男子、女子团体赛和混合团体赛的金牌，若再摘下男女个人赛金牌，将包揽射箭项目5个小项的所有金牌。韩国橄榄球代表队在七人制橄榄球第11-12名排名赛中以19:31不敌东道主日本队，以第12名的成绩结束了本届奥运会的征程。不过这是橄榄球于1923年传入韩国后，韩国队首次登上奥运舞台。橄榄球目前在韩国仍处于边缘地位，总共仅有7支球队。