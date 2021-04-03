韩外长：南北通信线修复体现南北首脑推动关系发展决心

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韩国国际广播电台报道：韩国外交部长官郑义溶28日表示，南北通信线路的修复明确体现了南北首脑恢复相互信任、重新推动关系发展的决心。郑义溶当天在外交安全研究所国际问题会议视频会议上发表主旨演讲时指出，7月27日，在南北首脑的协议之下，从去年6月起被切断的南北通信联络线全面修复。郑义溶将其命名为“7.27协议”，并表示政府将以南北首脑之间的7.27协议为契机，尽全力将南北关系的进展局面扩大至美北关系。郑义溶还认为，北韩也正在准备开启对话之门，北韩在河内会谈破裂后持续暂停核试验和远程导弹发射，南北军事协议也得到了有效实践。郑义溶就美北关系指出，拜登总统明确表示支持南北对话与合作，南北关系和美北关系应相辅相成，形成良性循环，持续发展。郑义溶还强调，为解决北韩核问题，应加强与周边国家合作。他表示，中国是韩国的战略合作伙伴，是为解决北韩问题、构建韩半岛和平机制需紧密保持合作的重要伙伴。中国坚持通过对话与外交和平解决北韩核问题，与韩方立场一致。郑义溶还就日本表示，日本是韩国地理、文化上最接近的邻国，也是维持东北亚和世界和平与繁荣的合作伙伴。韩日两国需要直面历史，保持谦虚姿态，努力推动两国关系面向未来发展。郑义溶还强调了韩美日三国合作的重要性。他表示，北韩核问题是需要韩国与日本、美国共同解决的重要课题。