东京奥运会第8天：韩国添1铜、暂居第七

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韩国国际广播电台报道：31日，2020东京奥运会进入第8天，韩国代表团摘得1枚铜牌，以5金、4银、7铜的成绩位居综合奖牌榜第七。当天，在日本幕张展览馆举行的女子佩剑团体赛铜牌赛中，由金智妍、尹智秀、崔琇然和徐志娟组成的女子佩剑队迎战意大利队，最终45比42战胜意大利队，创造了女子佩剑队在奥运会团体赛中首次获得奖牌的新历史。随着女子佩剑队获得铜牌，韩国击剑队在此次出战的4个项目团体赛中均获得奖牌。在东京梦之岛公园射箭场进行的射箭男子个人1/4决赛中，金优镇以4比6不敌中国台北汤智钧，遗憾止步八强。已包揽4枚奥运金牌的韩国射箭队最终无缘男子个人赛金牌。在武藏野森林综合体育馆依次进行的两场女子羽毛球双打半决赛中，金昭映/孔熙容组合和李绍希/申昇瓒组合分别败给中国的陈清晨/贾一凡组合和印度尼西亚的波利/拉哈育组合，遗憾无缘晋级决赛。至此，韩国这两支女子羽毛球双打队将为争夺铜牌展开角逐。在羽毛球男子单打八强赛中，许侊熙以0比2不敌危地马拉选手凯文·科尔敦，遗憾无缘四强。在神奈川县横滨棒球场举行的棒球男子小组B组第二轮比赛中，韩国队2比4不敌美国队。此前已击败以色列队的韩国队最终以1胜、1负、排名小组第二的成绩结束了小组赛。韩国队将于8月1日迎战A组位列第二的多米尼加队进行四强争夺战。在横滨国际体育场进行的男子足球八强赛中，韩国国奥队对阵墨西哥国奥队，最终以3比6大比分不敌墨西哥队，无缘四强。另外，世界位列第十四的韩国女子排球队在东京有明体育馆进行的女子排球小组A组第四轮比赛中，以3比2的成绩击败日本队，成功晋级八强赛。