韩国在东奥会体操、棒球、田径表现优异

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韩国国际广播电台报道：2020夏季奥运会进入第10天，在1日进行的本届东京奥运会上，韩国体育健儿表现顽强，在体操、田径和棒球等项目的比赛上取得优异成绩。韩国19岁跳马选手吕瑞贞（音译）在1日进行的东京奥运会女子体操跳马决赛中夺得了一枚铜牌，这也是韩国在历届奥运会女子体操项目上夺得的第一枚奖牌。吕瑞贞的父亲吕洪哲是前韩国国家和奥运体操运动员， 在1996年美国亚特兰大奥运会男子跳马项目夺得银牌。吕洪哲和吕瑞贞成为韩国奥运体操历史上唯一一对夺得奥运奖牌的父女体操选手。韩国田径选手禹相赫（音译）1日在本届东京奥运会男子跳高项目的决赛上打破保持24年的韩国男子跳高最高记录，以2米35的成绩获得了第4名。在当天进行的本届奥运会男子团体乒乓球赛上，韩国队以3比1力克斯洛文尼亚队，进入8强赛。2日下午韩国队与巴西队对决，胜者将进入本届奥运男子团体乒乓球四分之一决赛。1日晚在神奈川县横滨体育场进行的东京奥运会棒球项目小组第二名淘汰赛第一轮的比赛中，韩国队逆袭多米尼加队，最后以4比3的比分获胜。2日韩国棒球队将在同一地点与以色列队进行东奥会男子棒球淘汰赛第二轮比赛。东京奥运会棒球分组循环赛B组第一轮韩国队曾以6比5战胜以色列队。截止韩国时间1日晚11时为止，在2020夏季奥运会综合奖牌榜上，韩国以5金、4银、8铜的成绩名列第8位。中国以24金、14银和13铜名列榜首。名列第2至第7位的分别为美国、日本、澳大利亚、俄罗斯奥委会、英国和法国。