韩中秋节前完成3600万人第一剂新冠疫苗接种

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韩国国际广播电台报道：韩国2日起接受60-74岁人群中尚未接种新冠疫苗者的接种预约，预约者将从5日开始接种阿斯利康疫苗。47万名75岁及以上未接种新冠疫苗者可随时进行预约，预约者将在预防接种中心接种辉瑞疫苗。韩国政府原表示，未接种疫苗高龄者将可在完成针对所有国民第一剂疫苗接种预约工作的10月以后再进行预约，但目前改为让未接种高龄者优先进行接种。鉴于最近两个月期间危重患者和死亡者93%以上没有接种新冠疫苗，防疫当局认为应尽快提高高龄者接种率，降低死亡风险。中央防疫对策本部长郑银敬表示，注射疫苗可预防重症和死亡，呼吁民众积极进行预防接种。另外，地方自治团体优先选出的大众交通从业人员和弱势群体等200万人3日起可进行接种预约。预约工作将在4天时间里以地区为单位分批进行，17日至29日接种的人员将接种辉瑞疫苗，30日至9月11日期间将接种莫德纳疫苗。文在寅总统表示，全体国民的70%即3600万人将可在中秋节之前完成第一剂新冠疫苗接种。文在寅说，政府将确保新冠疫苗按量到货，预约接种的国民越多，接种的速度也会越快。防疫当局表示，3日118万剂阿斯利康新冠疫苗运抵韩国，本月内将引进2860万剂新冠疫苗。