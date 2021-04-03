韩国首次确认“德尔塔+”变异毒株感染病例

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韩国国际广播电台报道：韩国日前首次发现新冠病毒“德尔塔+”变异毒株感染病例。韩国中央防疫对策本部透露，韩国境内一名40多岁男性和一名海外入境者被确诊为“德尔塔+”变异毒株感染病例，防疫部门正在对其感染途径展开调查。目前全球已有10多个国家发现“德尔塔+”变异毒株感染病例，“德尔塔+”变异毒株的感染力和耐药性高于现有的德尔塔变异毒株。另据中央防疫对策本部透露，以3日0时为基准，韩国单日新增1202例新冠病例，虽然周末和夏季休假期间新冠病毒检测数量相对减少，但单日新增病例仍然超过1000例。韩国国务总理兼中央灾难安全对策本部本部长金富谦表示，上星期五国内高速公路的通行车辆达到531万辆，创下夏季休假期间通行量的最高纪录。虽然防疫部门呼吁民众尽量避免外出和遵守防疫规定，但是在休假胜地仍有部分游客未佩戴口罩。防疫部门表示，本周是阻止新冠疫情进一步扩散的最后机会，再次呼吁民众在休假期间减少出行。韩国保健福祉部委托民意调查机关"韩国Research"于7月27日至29日进行的“新冠疫情国民意识调查”结果显示，84%的受访者对延长首都圈保持社会距离第四阶段措施持赞成态度。在延长时间问题上，20.5%的受访者表示应延长至8月底，25.1%认为应延长至9月底，20.3%表示应延长至11月底。据统计，以3日上午10时20分为基准，韩国累计有逾2000万人接种第一剂新冠疫苗，占全体人口的39%。完成新冠疫苗接种的人达721.6万多人。