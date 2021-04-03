人权组织报告：北韩为全球唯一言论自由0分国家

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韩国国际广播电台报道：据3日消息，总部设在英国伦敦的国际人权组织“Article 19”最近发布的《国际言论报告2021》显示，北韩言论自由评分为0分，在全球垫底。该项目的满分为100分。北韩是所有调查对象国中唯一获得0分的国家。叙利亚、土库曼斯坦、厄立特里亚均为1分，中国为2分。报告按照得分将言论自由的水平分为“危机”、“非常有限”、“有限”、“略有限”、“开放”5个阶段。被划分至“危机”阶段的国家共有35个，包括北韩、俄罗斯、泰国、越南、伊朗、古巴等。报告指出，北韩自2010年至今，连续11年停留在“危机”阶段。韩国的言论自由得分为83分，与美国、澳大利亚、秘鲁共同排名第三十一。韩国在2010年至2017年被划分至“略有限”阶段，2018年后上升至“开放”阶段。得分最高的国家是丹麦和瑞士，均为95分。接下来是挪威、瑞典、芬兰，均为94分。Article 19表示，言论自由根据媒体自由、学术和文化表达自由、网络审查等25个项目进行评分。另外，报告指出，全球三分之二的国家在新冠疫情中对媒体报道进行了限制。在0-3等级中，北韩的限制水平达到最高级3级。包括韩国在内，大部分言论自由“开放”国家的限制水平为0级。不过西班牙、意大利、日本、捷克为1级，美国和英国为2级、亚美尼亚为3级。