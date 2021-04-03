韩新增1725例新冠病例 非首都圈18-49岁优先接种对象4日晚8时起接种预约

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韩国国际广播电台报道：韩国中央防疫对策本部表示，以4日0时为准，韩国新增1725例新冠确诊病例，其中本地感染病例为1664例，境外输入病例为61例。从各地的本地感染病例新增情况来看，首尔479例、京畿道474例，首都圈新增病例占全体新增病例的62.2%。从非首都圈的新增病例来看，庆南113例、釜山108例、大邱75例等。以4日0时为准，第一剂疫苗接种者新增21.8万人，累计接种者达2016.9万余人，占全体人口的39.3%。完成疫苗接种者共计728.9万人，占全体人口的14.2%。危重患者为329人，新冠死亡者新增2人，累计死亡2106人，死亡率为1.03%。居住于非首都圈的18-49岁优先接种对象4日晚8时起进行新冠疫苗接种预约。此前，地方自治团体选出200万人为优先接种对象，包括必须业务从业人员（大众交通工作者、快递人员、保洁员、呼叫中心从业人员等）、弱势群体（残疾人、外籍劳工、留学生等）、儿童·青少年密切接触者（补习班·青少年有关从业人员、室内体育设施从业人员等）以及传染高风险设施的从业人员（一般餐厅、练歌房、网吧等）。政府正分批接受首都圈和非首都圈居民的接种预约，避免接种对象过于集中。首都圈接种对象3日晚8时至4日下午6时进行接种预约，非首都圈接种对象4日晚8时至5日下午6时进行接种预约。