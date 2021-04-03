韩6日发布下周起适用的防疫级别 度假期移动量继续增加

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韩国国际广播电台报道：韩国首都圈和非首都圈分别采取的第四阶段和第三阶段保持社会距离措施将于本周末结束。韩国政府表示，未来几天继续观察疫情形势后，将于6日在中央灾难安全对策本部会议上决定从下周起适用的保持社会距离措施级别。韩国国务总理金富谦（中央灾难安全对策本部长）表示，新冠疫情形势依然严峻，但夏季休假期尚未结束，近日仍有很多人外出避暑度假，新冠疫情进一步扩散的可能性较高。上周政府在全国范围内加强了保持社会距离和防疫措施，但适逢度假期，全国一周期间的移动量反而有所增加。非首都圈上周的移动量大量增加，较前一周的721万次增加了6.4%。移动量已连续3周增加，较第三轮大流行开始之前的今年1月第一周增加超过30%以上。上周首都圈的移动量较前一周增加0.8%。政府呼吁民众在家中休息，尽量避免外出，或选择前往人少的地方旅行。中央灾难安全对策本部第一统制官李基日表示，人们因长时间实行保持社会距离措施而感到疲劳，且目前正值夏季度假期。为减少新冠感染人数，更需要综合性的努力和时间。政府正加速运入新冠疫苗。4日当天有253万剂辉瑞疫苗、118.8万剂阿斯利康疫苗到货。政府表示，8月内将有2860万剂新冠疫苗到货，超过迄今为止到货的数量，再次呼吁民众积极进行接种。