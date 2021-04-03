韩政府决定将稀土等核心稀有金属储量增加1倍

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韩国国际广播电台报道：韩国政府决定将核心稀有金属平均储量增加1倍，确保100天使用量，到2025年还将挖掘并培养稀有金属百大核心企业。政府5日召开第42次紧急经济中央对策本部会议。有关部门在会议上联合发布了包括上述内容的“稀有金属产业发展对策2.0”。所谓稀有金属是指，在地壳中含量较少或难以从原料中提取，但产业需求量大的金属。稀有金属是未来汽车、电池、风力发电、太阳能发电的核心材料，政府选定并管理包括稀土类（1种）在内的35种稀有金属，韩国进口的主要稀有金属包括镍、硅、锂、钯、钼、钛等，这些稀有金属价格近一年约上涨1.5-2.5倍。韩国产业部有关人士表示，目前稀有金属需求急剧上升，全球为确保这些金属展开激烈竞争，但储藏和生产集中于部分地区，一直都存在供求不平衡的风险，因此政府将 稀有金属产业发展对策的重点放在建立稳定的供应体系之上。为确保稀有金属供应稳定，政府决定将稀有金属平均储量从目前的56.8天使用量增加到100天，且到2025年将挖掘并培养稀有金属百大核心企业。目前，韩国共有125家稀有金属加工、处理、回收利用企业。韩国企业从国外进口大部分原料及基础材料，但在化合物、金属和零部件等中间材料和最终材料方面占据竞争优势。政府将通过针对性支援，继续为企业发展提供坚实后盾。