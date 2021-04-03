韩政府再次延长两周首都圈和非首都圈现行防疫级别

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韩国国际广播电台报道：韩国政府决定将首都圈保持社会距离第四阶段和非首都圈第三阶段措施再次延长两周，私人聚会人数限制也继续保留。韩国国务总理金富谦6日在政府首尔办公楼举行的新冠疫情中央灾难安全对策本部会议中表示，下周将迎来光复节连休，或再次出现大规模疫情扩散，为打造让孩子们在第二学期安全返校上课的环境，政府在深思熟虑后做出了上述决定。金富谦介绍说，政府将以现场意见为基础，对已实施一个多月的防疫规定的实效性和社会接受度进行考量，对需完善和补充的部分进行调整。金富谦表示，自己深知没有客人、勉强维持生计的小工商户和个体户所遭受的痛苦，因此在决定新一轮防疫级别时犹豫不决，但防疫是最需优先解决的问题，不能一瞬间将1年7个多月来忍受痛苦、坚持到底的国民的努力付之一炬，因此作出了延长现行防疫级别的判断。金富谦表示，首尔某教会决定在今年的光复节也强行举行大规模非法集会，去年这一行为引发了疫情第二轮大流行，政府绝不会坐视在第四轮大流行的情况下实施上述火上浇油的行为。该教会已数次违反防疫规定，进行面对面礼拜，防疫当局正对其采取有关措施。虽然宗教自由应获得保障，但宗教信念和政治性利害不能优先于国民的生命与安全。