去年三星、现代汽车、SK、LG当期净利润在三十大企业中占83%

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韩国国际广播电台报道：去年韩国四大财阀企业三星、现代汽车、SK、LG的当期净利润在三十大财阀企业当期净利润中占80%以上。所属韩国国会企划财政委员会的正义党议员张惠英对从公正交易委员会获取的资料进行分析后表示，去年资产规模排名前四位的企业集团三星、现代汽车、SK、LG的当期净利润为37.6040万亿韩元，同比增加了2.2030万亿韩元。而资产规模排名前三十位的企业集团去年的当期净利润为45.0304万亿韩元，同比减少4.5690万亿韩元。据分析，韩国三十大企业集团的当期净利润中，规模最大的四大企业集团所占的比重去年为83.0%，较2019年的71.0%扩大了12.0个百分点。去年四大企业集团的销售额为778.7830万亿韩元，同比减少了4.6350万亿韩元。韩国三十大企业集团的销售额去年为1373.2720万亿韩元，较前一年减少了53.8400万亿韩元。但三十大企业集团的销售额中，四大企业集团所占的比率也像当期净利润一样上升，从2019年的54.9%上升到了去年的56.7%，增幅为1.8个百分点。从文在寅政府上台的2017年到2019年，大企业集团的销售额和资产在全体企业中所占的比重有所减少，但减少幅度较小。四大企业集团销售额在全体企业中所占的比重从2017年的16.2%降至2019年的15.7%，减幅仅为0.5个百分点。