韩政府研讨分阶段恢复日常生活

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韩国国际广播电台报道：6日，在韩国国会对保健福祉部和疾病管理厅进行的国政监查中，保健福祉部长官权德喆表示，将充分听取民意进行恢复日常生活的准备。权德喆称，将视新冠疫苗接种进展情况分阶段调整防疫措施，并以重症患者为主构建新的医疗体系，以实现防疫和民生的平衡。在此次国政监查中，与会者主要就疫苗和治疗药物研发计划以及分阶段恢复日常生活的有关方案进行讨论。政府将成立委员会，由国务总理和民间代表共同担任委员长，预定在本月底左右发布分阶段恢复日常生活的方案。中央灾难安全对策本部第二综合调整官李承雨表示，部分国家因急于放宽防疫措施造成确诊和死亡病例剧增，作为前车之鉴，政府正推进逐步、分阶段恢复日常生活。三期临床试验结果显示，美国MSD公司正在开发的口服新冠治疗药物可降低50%的住院和死亡风险，对此，韩国防疫当局表示，韩方正与该制药公司进行预先购买协商。防疫当局还说，即使新冠治疗药物上市，也仍需接种新冠疫苗，呼吁民众积极进行接种。以6日0时为准，韩国新增2028例新冠确诊病例，单日新增病例时隔三天再次超过2000例，首都圈新增病例占全体新增病例的75%，仍占比较高。防疫当局表示，由于扩大返校上课范围，学生新增确诊病例持续增加，除完成接种的18岁人群之外，所有年龄段学生的新增病例均创下最高值。防疫当局强调，最近突破性感染和人口移动量增加，虽然接种率不断提高，但仍不能掉以轻心。