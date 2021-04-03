9月韩消费者物价上涨2.5% 连续6个月上涨2%以上

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韩国国际广播电台报道：9月韩国消费者物价同比上涨2.5%。这是消费者物价连续6个月上涨2%以上，大幅超过政府物价管理的目标值。以今年各季度来看，第三季度上涨率为2.6%，创2012年第一季度以后的最高值。以各商品项目来看，石油类产品价格上涨22%，带动整体物价上涨。由于油价飙升，工业产品价格也上涨3.4%，创2012年5月以后的最高值。其中，加工食品价格上涨2.5%，涨幅较8月有所扩大。服务物价也持续走强。由于材料费上涨，在外就餐等个人服务价格上涨2.7%，房租也上涨1.7%。而其间带动物价飙升的农畜水产品价格上涨3.7%，涨幅环比大幅减小，特别是农产品价格自去年5月以后首次回落。统计厅经济动向统计审议官鱼云善表示，虽然水果和谷物等价格上涨，但蔬菜价格下跌，农产品价格下降了0.6%。今后的物价或进一步飙升。虽然农产品价格上涨趋缓，但由于消费心理反弹，预计个人服务价格将继续走强，加上国际油价上涨和牛奶价格及电费上调，稳定物价将并非易事。企划财政部预计，受物价上涨压力和去年通信费支援基数效应影响，预计10月消费者物价涨幅将继续扩大。政府表示，将尽力冻结第四季度公共费用，并监督加工食品是否过度上调价格等，力促稳定物价的有关对策。