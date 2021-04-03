韩外长与法国、匈牙利、卢森堡外长会晤

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韩国国际广播电台报道：韩国外交部长官郑义溶当地时间6日先后与法国、匈牙利、卢森堡外长举行会谈。韩国外交部表示，郑义溶为出席经合组织（OECD）部长级理事会会议（MCM）访问法国巴黎，并与三国外长会晤。郑义溶当天与法国外交部长勒德里昂就两国关系、应对新冠疫情和气候变化、韩半岛等地区局势交换了意见。两位外长对两国在疫情之中仍保持必要的人员交流、共同努力应对气候变化等给予了高度评价，并商定今后继续通力合作。法国明年上半年将担任欧盟轮值主席国，郑义溶呼吁法国予以合作，加强韩国与欧盟的关系。明年是韩国与卢森堡建交60周年，郑义溶与卢森堡外交大臣阿瑟伯恩就两国关系发展方案进行了探讨。两位外长商定将保持紧密合作，推动两国政治、经济、文化交流和国民间的交流。郑义溶表示，卢森堡在1962年两国建交前就派遣部队参加韩国战争，对此韩国将铭记在心。勒德里昂和阿瑟伯恩还分别向郑义溶重申对韩国政府韩半岛和平进程的支持。郑义溶与匈牙利外交部长西雅尔多就两国关系、韩国与维谢格拉德集团（V4）的合作、贸易和投资增进方案等交换了意见。两位外长指出，尽管疫情当前，但韩国与匈牙利的贸易额仍创下了历史新高，经济合作也正向未来产业领域扩大。匈牙利是由匈牙利、捷克、斯洛伐克、波兰四国组成的维谢格拉德集团主席国，郑义溶呼吁匈牙利推动增进韩国与维谢格拉德集团的合作。郑义溶还就2019年5月匈牙利政府积极协助布达佩斯游览船事故的处理工作、今年5月设置追悼空间表示感谢。