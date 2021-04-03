8月韩经常项目收支顺差75亿美元 服务收支顺差史上第二高

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韩国国际广播电台报道：韩国经常项目收支连续16个月实现顺差，其中服务收支顺差规模在运输服务收支改善的推动下创历年第二高。韩国银行7日发布的“8月国际收支初步统计”显示，8月韩国经常项目收支顺差为75.1亿美元（约折合8.9857万亿韩元）。这是韩国经常项目收支自去年5月以来连续16个月实现顺差，较去年同期（70.8亿美元）增长8.7亿美元。从具体项目来看，商品收支顺差为56.4亿美元，同比减少14.5亿美元。其中出口为522.2亿美元，同比增长31.2%；进口为465.9亿美元，同比增长42.4%。受运输服务收支顺差规模扩大影响，服务收支顺差达到10亿美元，为2008年10月（14.8亿美元）以后的第二高。这主要是因为海运费上涨推升了海运收入，继7月之后，8月出口集装箱运价指数（SCFI）同比暴涨264.9%。不过旅游收支逆差（-6.1亿美元）较去年8月（-4.2亿美元）进一步扩大。反映韩国国民海外收入和外国人在韩收入差额的初次收入账户收支顺差为11.1亿美元，同比增长4亿美元。分红收入收支顺差为4.8亿美元。8月金融账户净资产增长58亿美元。韩国人对外直接投资和外国人在韩直接投资分别增长53.8亿美元和5.9亿美元。韩国人海外证券投资增长53.8亿美元，外国人对韩证券投资则减少了31.2亿美元。