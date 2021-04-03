韩防疫部门为阶段性恢复日常生活后病例激增做准备

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：以7日0时为准，韩国新增2427例新冠病毒确诊病例。从地区来看，首尔新增833例、京畿道851例、仁川198例，78%以上的确诊病例出现在首都圈。危重病例新增21例，达375例。死亡者新增8人， 死亡率为0.78%。第一剂新冠疫苗接种者累计达3980万余人，占全体人口比重超过77%，其中18岁以上人口第一剂疫苗接种率超过90%。完成疫苗接种者占全体人口比重超过55%。政府预计到本月底，70%以上的人口将完成疫苗接种。但接种疫苗后感染新冠的突破性感染病例继续增加，上月初仅占比约8%，但时隔三周突破了20%。保健福祉部长官权德喆在国会保健福祉委员会国政监查中谈到分阶段恢复日常生活准备情况时表示，转换防疫模式后，单日新增病例有可能增加到1万例，正在研究确保重症患者病床以及居家治疗等方案。权德喆称，将逐步放宽私人聚会限制等措施，将经与个体户和小工商户协商制定相关方案。另外，三期临床试验中期分析结果显示，默沙东（MSD）公司的口服新冠治疗药物“莫纳皮拉韦”可降低50%的住院和死亡风险，且对变异病毒有效。 默沙东公司即将向美国食品药品监督管理局（FDA）申请“莫纳皮拉韦”的紧急使用授权。预计韩国国内的使用批准程序将在年内启动。疾病管理厅长郑银敬表示，将对发病初期的高风险群体即易发展成危重症的患者群使用口服治疗药物。