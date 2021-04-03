OECD：世界136个国家就提高跨国企业征税达成一致

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韩国国际广播电台报道：以对大型跨国企业征收15%的税金为主要内容的国际税收制度改革方案被采纳。经合组织（OECD）表示，全球136个国家就改革国际税收制度达成了一致。根据上述国际税收制度改革方案，跨国企业经营活动所在国可对年销售额超过27万亿韩元且利润率超过10%的跨国企业征收税金，未在相关国家设有公司的跨国企业也不例外。为阻止跨国企业避税，该方案还要求所有国家对年销售额超过1万亿韩元的企业至少征收15%的税金。经合组织采纳的上述方案将经本月举行的二十国集团（G20）财长会议和峰会议决，然后从2023年起实施。受国际税收制度改革方案影响的韩国企业有三星电子和SK海力士。去年三星电子销售额达237万亿韩元，SK海力士销售额达32万亿韩元，属于上述方案的适用对象。但据分析，虽然这两家公司须在海外缴纳部分法人税，但在国内缴纳的税金将有所减少，因此不会受到很大影响。但问题是两年后年销售额超过1万亿韩元的企业在任何国家都须缴纳15%以上的税金，以去年为准，国内适用对象企业共达80多家。不过韩国政府认为，从大框架来看，上述改革方案将为针对谷歌和苹果等IT企业正确征税打下基础，因此引进相关制度的利大于弊。