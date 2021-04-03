金正恩：强大的军事力量是国家核心政策

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韩国国际广播电台报道：北韩国务委员长金正恩表示，在任何情况下，强化国防力量都是需要最优先推进的国家核心政策。金正恩还称，并无根据相信美国不会与朝鲜敌对，但美国和南朝鲜都不是朝鲜的“主敌”。据朝中社12日报道，金正恩11日在三大革命展览馆举行的“自卫-2021”国防发展展览会上发表纪念讲话时表示，当前朝鲜半岛局势不稳，为应对这一情况不断增强朝鲜军事力量是革命的时代性要求，也是在革命和未来面前肩负的至高无上的使命。金正恩强调，无论是和平环境，还是敌对情况，努力拥有强大的军事力量都应是主权国家丝毫也不能放松的应当的、自卫性的、义务性的权利以及核心国策。他说，拥有和持续加强任何人也不能侵犯的无敌军事力量是劳动党不能松懈的最重大政策和目标，也是最坚定的意志。金正恩对作出上述判断的理由表示，在朝鲜面前形成的军事危险性不仅与10年前和5年前不同，甚至与3年前也不同。3年前的2018年以北韩参加平昌冬季奥运会为契机形成了“韩半岛之春”，随后2019年2月在河内举行的第二次美北首脑会谈破裂后，南北、美北间对话一直没有进展。金正恩还逐一提及韩美联合军演、韩国从美国购买隐形战斗机和高空无人侦察机、以及韩美终止《韩美导弹指南》后韩国积极开发导弹等情况，称南朝鲜的军备现代化企图过分且露骨，对此表达了强烈不满。