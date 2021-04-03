韩成立日常生活恢复支援委员会 为回归日常做准备

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韩国国际广播电台报道：韩国13日正式成立新冠日常生活恢复支援委员会，以讨论“与新冠共存”、分阶段恢复日常生活的具体方案。国务总理金富谦与梨花女大教授崔在天担任新冠日常生活恢复支援委员会共同委员长。该委员会是由40名政府和民间专家组成的民官联合机构，委员会分为经济民生、社会文化、自治安全和防疫医疗4个小组委员会。金富谦当天主持委员会首次会议时表示，应改变对新冠的认识，将其转变为可控制的传染病，并为国民恢复日常生活做准备。在谈到相关方案时，金富谦首先提到“疫苗通行证”（Vaccine Pass）制度。“疫苗通行证”制度指对完成新冠疫苗接种的人群放宽大众设施使用限制，美国、以色列以及德国、法国等部分欧洲国家已实行该制度，韩国尚未确定实行该制度的具体范围、对象和方法。金富谦表示，为减少大众设施等可能出现的感染风险，有必要研讨“疫苗通行证”制度等新的防疫管理方法。金富谦在谈到新冠疫情长期化对个体户造成损失和出现社会两极化现象时表示，应尽快消除在不可避免情况下造成的隔离和孤立，并强调包容性恢复日常。新冠日常生活恢复支援委员会今后将通过4个小委员会听取各界意见，截至10月底拟定分阶段恢复日常生活路线图，并于11月初公布。政府还决定在“与新冠共存”以后也将继续运营委员会，以广为听取民意。