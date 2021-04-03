韩驻美大使：美尚无扩大四方安全对话意向

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韩国国际广播电台报道：韩国驻美大使李秀赫当地时间13日表示，拜登政府暂时没有扩大四方安全对话的意向。四方安全对话由美国、日本、澳大利亚和印度组成，旨在牵制中国。李秀赫当天出席在美国华盛顿驻美使馆举行的国会外交统一委员会国政监查，被问及是否接到过有关韩国参与四方安全对话的提议时表示，上月四方安全对话峰会后，美方曾做过有关说明并确认了美国在未来较长一段时间内不会扩大该机制。李秀赫表示，将成员国扩大至4国以上并非四方安全对话的正式立场。四方安全对话于今年3月举行了首次视频峰会，上月又在白宫举行了首次面对面峰会。美国国内有意见认为，应扩大四方安全对话或扩大合作对象国及领域，被提及的合作对象国包括韩国、越南、新西兰等。韩国始终表示至今并未接到加入四方安全对话的邀请。李秀赫就韩国加入的可能性表示，韩国若有必要单独加入技术、气候、公共卫生3个领域，将考虑加入，但是目前对方并无这一想法。由于四方安全对话并无扩大的意向，相关争论为时过早。李秀赫还就韩国在加入四方安全对话上表现消极的批评表示，美国充分理解韩国所处的复杂状况。他表示，对于韩国与美国完全保持同步是否一定有利于美国的东北亚和印度太平洋战略，也存在各种不同的看法；有意见认为，韩国独特的地缘位置可使之起到更微妙的作用。