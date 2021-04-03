韩财长与IMF总裁会晤 表示明年将维持扩张性财政

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韩国国际广播电台报道：韩国副总理兼企划财政部长官洪楠基在与国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃会晤时表示，正推进明年继续采取扩张性财政政策。洪楠基于当地时间12日为出席G20财长会议访问美国华盛顿，在与格奥尔基耶娃会晤时作出了这番发言。洪楠基表示，国际货币基金组织下调了世界经济增速预期，但却上调了韩国预期，令人鼓舞。韩国正为通过提高疫苗接种率分阶段恢复日常做准备，虽然货币政策逐步正常化，但明年财政仍将维持扩张基调。对此，格奥尔基耶娃表示，虽然今年世界经济持续复苏，但不确定性仍在扩大，各国发展存在落差的情况极有可能长期化。供应链混乱、疫情扩散、通货膨胀等下行压力加大，有必要进一步普及疫苗并采取细致的政策。洪楠基还表示，跨国资本流动扩大、虚拟货币等新型结算手段增多，传统宏观政策存在局限，希望国际货币基金组织能够予以符合各国情况的针对性政策建议。格奥尔基耶娃指出，经济、金融政策环境正在发生巨变，灵活应变十分重要，对此表示赞同。洪楠基还与世界银行行长马尔帕斯会晤，双方就动用民间资金弥补援助发展中国家所需的财政来源缺口交换了意见。此外，洪楠基与美洲开发银行行长卡罗内会晤，洪楠基转交了对该行财政创新合作基金的出资意向书。