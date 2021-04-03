韩大力推进在月球上建设航天基地 国内研究组研发核心技术

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韩国国际广播电台报道：美国主导推进以到2028年在月球上建设航天基地为主要内容的“阿尔忒弥斯计划”。韩国也参与该计划。考虑到不能把建材直接送到月球上，韩国国内研究所研发出了在月球上直接制造建材的核心技术。该研究所利用从江原道铁原带来的玄武岩制造了与月尘非常相似的复制土。韩国建设技术研究院研究员柳炳贤（音译）表示，我们在韩国全境抽取样本，并经过化学分析找到了与月球土壤最相似的土壤。研究院利用该复制土研发出了利用月土制造砖头的技术。韩国建设技术研究院未来智能建设研究本部长申携星（音译）表示，依我所知，为了将1公斤的材料从地球送到月球，需要投入15亿到30亿韩元的资金。我们认为，除非寻找利用月球上的资源，制造建设材料的方法，否则不能在月球上建设基地。可问题是月球处于真空状态，因此不能使用液体。考虑到这一点，韩国研究人员只使用土制造砖头，而不使用水。此外，为了打基地，韩国研究人员还研发出了特殊钻探设备。该设备重量很轻，仅为14公斤，耗电量也很低，类似于一个电风扇。韩国建设技术研究院2017年在美国航空航天局主办的航天建设技术全球竞赛中获得了胜利，正与美国和欧洲研究机构一同推进在月球上建设基地。