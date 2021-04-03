文在寅与岸田文雄通话 接见美中情局局长

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韩国国际广播电台报道：韩国总统文在寅与日本新任首相岸田文雄15日晚进行了首次电话通话。两国首脑的通话持续了大约30分钟。这是双方自岸田文雄就任首相后，时隔11天进行通话。两国首脑商定加强在北韩问题上的合作、推动韩日关系面向未来发展。不过在最敏感的被强征劳工和慰安妇问题上，双方依然存在分歧。岸田文雄表示，正强烈要求韩国采取适当的应对措施，促使韩日两国关系恢复正常。文在寅则就被强征劳工问题强调，双方在对《韩日请求权协定》的法律解释上存在分歧，应寻求外交解决方案。文在寅还提议就慰安妇问题共同摸索既能让受害者接受、又不会为外交造成阻碍的解决方案。文在寅还接见了正在访韩的美国中央情报局(CIA)局长伯恩斯。伯恩斯此前刚刚结束对日本的访问。双方主要就如何促使北韩重返对话进行了探讨。据政府高层人士透露，文在寅向伯恩斯说明了北韩体制的特殊性，并强调美国有必要将对话提议具体化。下周，美国国家情报总监海恩斯将时隔5个月再次访韩。本月12日，韩美安全部门负责人在美国会晤，此后美国情报部门高级官员先后访韩，韩美日北韩核问题谈判首席代表也在美国进行磋商。自文在寅提议推进发布《终战宣言》后，韩美两国正加快推动重启对话。