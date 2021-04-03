韩多地最低气温跌破零度 首尔观测到首次结冰

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韩国国际广播电台报道：17日，寒潮席卷韩国全境。据韩国气象厅数据，当天早上各地最低气温分布在零下2.6摄氏度到7.2摄氏度之间。大关岭（零下5摄氏度）、铁原（零下2.6摄氏度）、坡州（零下2.0摄氏度）、春川（零下1.2摄氏度）等多地的最低气温均跌破0摄氏度。当天首尔最低气温为1.3摄氏度，以10月中旬为准，是1957年10月19日（零下0.4摄氏度）以来的最低纪录，也是有史以来的第九低。截至目前，首尔10月中旬最低气温纪录为1956年10月20日的零下1.1摄氏度。当天首尔还观测到了首次结冰。这里的结冰是指盛放在气象观测设备金属容器内的水结冰。这较去年提前了一周，较往年提前了17天。除首尔以外，当天多地的最低气温纷纷创下新低。北春川（零下2.0摄氏度）、尚州（1.0摄氏度）、光阳（3.5摄氏度）等地的最低气温均为10月中旬的最低纪录。当天，江原道北春川、庆尚北道安东西也较去年提前约一周出现结冰，其他地区也观测到了首次结冰和初霜。针对韩国全境发布的寒潮预警于当天上午10时全部解除，不过本轮降温持续到18日早上。18日全国最低气温为零下2摄氏度到8摄氏度，最高气温为13到20摄氏度。20日将出现新一轮降温，20-21日全国大部分地区的最低气温将跌破5摄氏度。24日起将恢复往年的平均气温。