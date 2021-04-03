韩美日情报机构负责人18日在首尔会晤

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韩国国际广播电台报道：韩国、美国和日本的情报机构负责人18日在首尔会晤。KBS记者17日晚在首尔市内某酒店发现了时隔5个月对韩国进行非公开访问的美国国家情报总监海恩斯。今年5月，海恩斯曾访问板门店并拜访韩国总统文在寅，当时海恩斯公开访韩被认为是向北韩和中国释放的信息，不过据了解她此次并无访问青瓦台或板门店的计划。日本内阁情报官泷泽裕昭也到访韩国，并于18日与韩国国家情报院院长朴智元举行闭门会议。这是韩美日情报机构负责人继今年5月在东京会晤后，时隔5个月再次会面，也是日本岸田文雄内阁成立后首次举行相关会议。韩美日三方共享了对北韩情报，并就韩国的《终战宣言》提议、美国的遏制中国政策等三国关心的问题广泛交换意见。韩美日还将在美国进行磋商。韩美北韩核问题谈判首席代表、韩日及韩美日首席代表将分别于当地时间周一和周二进行磋商。预计三方将就韩中、韩俄北韩核问题谈判首席代表的磋商结果进行交流，并着重探讨推动北韩重返对话的解决方案。韩国外交部韩半岛和平交涉本部长鲁圭德表示，韩美几乎完成了在对北人道主义援助领域展开合作的准备，《终战宣言》问题也将成为重启对话的重要契机。不过近期北韩通过对外宣传媒体要求韩方改变态度，并谴责日本岸田文雄内阁的成立。