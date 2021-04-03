韩政府决定截至2050年全面停用火电站

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国政府最终确定两项2050年碳中和计划，以实现零碳排放目标。政府已决定推行两项碳中和计划，两项计划均为截至2050年实现零碳排放目标，将碳排放量从原案最高达2540万吨进一步减至零排放。文在寅总统表示，国际社会在碳中和问题上非常有紧迫感。自2015年签订《巴黎协定》以后，迄今共有134个国家宣布将进行碳中和或表示支持碳中和计划，大部分国家承诺较此前大幅上调温室气体减排目标。韩国决定截至2050年全面停用火力发电站。A计划案为完全停止煤炭和液化天然气(LNG)发电，而B计划案为继续维持液化天然气发电。产业项目需引进低碳技术，较2018年减少80%的碳排放量。运输项目85%以上的车辆需转换为电动汽车或氢燃料汽车。政府决定截至2030年较2018年减少40%的碳排放量，较26.3%的原定目标增加了13.7个百分点，为此，每年需减少4.17%的碳排放。新能源与可再生能源的占比增至近五倍，电力生产和产业项目分别减少44%和14.5%的碳排放量。碳中和委员会共同委员长尹顺真（音译）表示，将进一步详细制定碳减排计划，并每年检查计划履行情况。政府将在下周举行的国务会议中最终确定2050年碳中和方案，并于11月在英国举行的《联合国气候变化框架公约》缔约方大会中正式对外宣布。