韩联合参谋本部：北韩向东海方向发射弹道导弹

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韩国国际广播电台报道：韩国联合参谋本部19日透露，北韩当天上午10时17分在咸镜南道新浦一带向东海发射了一枚不明弹道导弹。联合参谋本部透露，为应对北韩可能再次进行发射行为，韩美两国通过密切合作，严密注视北韩的动向，并保持严密的应对态势。目前，韩美两国正在进一步分析北韩当天发射的导弹类型、射程等信息。北韩当天发射导弹的地区为潜射导弹导弹(SLBM)开发设施所在地新浦，有鉴于此，北韩当天有可能发射的是潜射弹道导弹。此次是北韩继9月30日以后时隔19天进行发射，也是今年以来第八次发射。北韩仅上月就进行了4次导弹试射，其中上月11和12日分别试射了巡航导弹。15日韩国进行潜射弹道导弹试射当天，北韩通过列车发射了两枚短程弹道导弹。上月28日和30日北韩分别试射了“火星-8”型高超音速导弹和新型地对空导弹。北韩在今年1月8日的劳动党第八次全国代表大会上发布了旨在加强国防力量的五年计划以后，正加速进行武器开发工作。北韩19日发射导弹后，韩国总统府青瓦台召开紧急国家安全保障会议常任委员会会议，讨论了相关对策。与会者认为，此次发射是在目前在华盛顿和首尔举行韩美日三国北韩核事务首席代表会议和情报部门官员讨论重启对北韩对话的情况下进行的，因此北韩的意图备受关注。