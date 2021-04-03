首尔国防产业展览会拉开帷幕

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韩国国际广播电台报道：“2021首尔国际航空航天暨军工业展览会”(ADEX)定于19日至23日在京畿道城南首尔机场举行。“2021首尔国际航空航天暨军工业展览会”运营本部方面介绍说，本届展览会为历来最大规模，来自28个国家的440家相关企业在本次展会上展示68种、79架飞机和地面装备等。韩国空军引进的第一架F-35A隐形战斗机时隔3年零7个月首次向一般民众公开。美军在紧急情况发生时动员清除敌人指挥部或恐怖势力的MQ-1C"灰鹰"无人机也在本次展会上展出。韩华Aerospace还首次公开了定于本月21日发射的韩国型运载火箭"Nuri号”(KSLV-II)的“心脏”——75吨液体火箭发动机。 该发动机是韩国航空宇宙研究院从2010年开始自主研发的"Nuri号"运载火箭的核心装置。“2021首尔国际航空航天暨军工业展览会”的展品包括韩国军队拥有或由韩国及海外军工企业开发的各种尖端武器及产品。韩国的出口主力品种FA-50轻型攻击机、KT-1基本训练机等37种、45架飞机和K-2坦克、K-9自行火炮等31种、34台地面装备在野外展示场进行展示。另外，还有氢能无人机、韩国型卫星导航系统(KPS)等。