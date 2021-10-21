北韩强调新型潜射弹道导弹试射为行使正当主权

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韩国国际广播电台报道：北韩就19日试射新型潜射弹道导弹表示，只要美国不阻止朝鲜行使主权，朝鲜半岛就绝不会发生引发紧张局势的事情，并就美国和联合国安理会的闭门会议表示强烈忧虑。北韩外务省发言人21日在与朝中社记者的问答中表示，只要美国不对朝鲜正常、合法地行使主权惹是生非，在朝鲜半岛就绝不会发生引发紧张局势的事情，但如果美国及其追随势力一味选择错误行动，将会成为招致严重后果的催化剂。外务省发言人还表示，朝鲜国防科学院进行的新型潜射弹道导弹试射是为完成中长期国防科学发展计划的正常活动的一环，未对周边国家和地区安全造成任何威胁或损失。该发言人指出，美国对一个主权国家固有、正当地行使自卫权行为反应异常，对此深感忧虑，正如朝方此前所阐明的，朝鲜的遏制力并不针对特定的国家或势力，而是为了防止战争本身、捍卫国家权利，美国和南朝鲜已被排除在朝鲜的主敌名单之外。这位发言人表示，此次试射并非针对美国，而是旨在防卫国家，是早已安排好的项目，美国无需为此担忧。该发言人接下来还谴责称，尽管如此，美国白宫发言人、国务院发言人、印度太平洋司令部仍将朝方合法的自卫权行使行为污蔑为违反联合国安理会决议、对地区和平与稳定构成威胁的行为，并要求召开联合国安理会紧急会议等，做出了一系列极具刺激性的行为。发言人指出，朝方已对美国和联合国安理会摆弄危险的定时炸弹表示严重忧虑，只因朝鲜开发和试射美国已拥有或正在开发的相同武器系统，美国就予以指责，这是明显的双重标准，只会令人更加怀疑美国不敌视朝鲜民主主义人民共和国这一说法的诚意。