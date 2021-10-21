惠誉：韩中长期经济增长势头坚挺 出口、内需将成主要动力

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：国际信用评级机构惠誉指出，韩国经济在新冠疫情大流行期间表现出了强大的恢复力，中长期也将保持坚挺的增长势头。惠誉20日与国际金融中心、韩国企业评级（Korea Ratings）联合举办在线研讨会，该公司指出，疫情期间全球半导体、电子机械需求骤增，推动韩国出口和制造业向好。惠誉信用评级分析师杰里米·祖克（Jeremy Zook）表示，最近韩国出口数据维持在高位，但并未进一步增长。当前，全球耐用品的库存水平良好、半导体存在短缺，将帮助韩国出口维持良好表现。祖克还指出，虽然今年下半年受防疫措施的影响，韩国内需消费低迷，但是疫苗接种率上升和消费心理复苏将成为推动经济增长的动力。祖克表示，受到新冠疫情影响，韩国财政赤字将继续呈扩大趋势，未来将影响人口老龄化的应对，不过在今后数年内并不会对信用评级构成下行压力。祖克还表示，韩国政府的韩国型财政准则方案长期将有利于维持财政收支的平衡。韩国政府此前向国会提交了《国家财政法》修正案，规定从2025年起将国家负债比维持在60%以下、综合财政收支占GDP比例维持在-3%以下。不过祖克指出，北韩等地缘政治风险、财政赤字的持续上升、或有负债导致政府负债骤增等因素有可能对韩国信用评级构成负面影响。祖克还预测，韩国银行年内有可能进一步加息，明年和后年或分别加息50个基点和25个基点。