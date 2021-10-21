10月前20天韩出口额增36.1% 日均出口额增25.7%

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韩国国际广播电台报道：据韩国关税厅21日发布的初步统计数据显示，韩国10月1至20日出口额达342亿美元，同比增长36.1%（91亿美元）。 这一期间的工作天数为13天，比前一年多1天，按工作天数计算的日均出口额同比增长25.7%。从具体项目来看（不考虑工作天数）， 半导体（23.9%）、石油制品（128.7%）、轿车 （10.5%）、无线通信机器（2.6%）、船舶（93.5%）、精密仪器（26.7%）出口额有所增加。从主要国家和地区来看，对中国（30.9%）、美国（37.1%）、欧盟（42.1%）、越南（15%）、日本（51.9%）、台湾（61.4%）的出口有所增加。韩国单月出口额从去年11月起连续11个月呈现增长态势。同期，韩国进口额为367亿美元，同比增长48.0%（119亿美元）。从具体项目来看，原油(98.4%)、半导体(20.3%)、天然气（157.8%）、石油制品(330.1%)、机械类产品(0.9%) 等进口额有所增长 。据分析，国际油价上涨是进口额增长的主要原因之一。从主要国家和地区来看，自中国（37.4%）、美国（44%）、欧盟（28.1%）、日本（21.9%）、澳大利亚（84%）、越南（11.5%）的进口有所增加。