文在寅下周出席G20罗马峰会并与教皇会晤

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韩国国际广播电台报道：韩国总统文在寅下周将访问意大利罗马，出席二十国集团（G20）峰会。文在寅还将正式拜访梵蒂冈教廷，与教皇方济各探讨韩半岛和平进程方案。文在寅还将前往英国格拉斯哥出席《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方大会(COP26)峰会，随后赴匈牙利布达佩斯进行国事访问。青瓦台发言人朴炅美22日在例行记者会上表示，文在寅总统将于本月28日至11月5日对意大利罗马、英国格拉斯哥和匈牙利布达佩斯进行为期9天的访问。文在寅将于本月29日正式拜访梵蒂冈教廷，与教皇方济各、教廷国务卿帕罗林分别举行会谈。预计会谈将就教皇访问北韩、韩半岛和平进程有关进展展开探讨。这将是文在寅自2018年10月后第二次拜访教廷。教皇曾在文在寅第一次拜访时表示，若北韩发出正式邀请，有可能进行访问。青瓦台核心人士表示，文在寅将与教皇举行单独会谈。教皇一直以来深切关注韩半岛问题，预计双方将就韩半岛和平进程展开广泛交流。此前，教皇还多次表示愿意访问北韩，预计这也将成为议题之一。文在寅将于本月30日-31日出席在意大利罗马举行的G20峰会。此次峰会是新冠疫情暴发后首次以面对面形式举行的会议，将围绕“人、环境、繁荣”三大主题展开。随后，文在寅将于11月1日-2日出席在英国格拉斯哥举行的《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方大会(COP26)峰会。文在寅将在大会上公布经上调后的韩国政府“2030国家温室气体减排国家自主贡献（NDC）目标”最终方案。受匈牙利总统的邀请，文在寅将对匈牙利进行国事访问。11月2日，文在寅将访问匈牙利游轮事故追悼馆，哀悼遇难者。这是2001年时任总统金大中访问匈牙利后，韩国总统时隔20年再次对匈牙利进行国事访问。韩国经济副总理兼企划财政部长官洪楠基、外交部长官郑义溶、统一部长官李仁荣、产业通商资源部长官文胜煜、环境部长官韩贞爱将随同文在寅出访。