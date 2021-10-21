今年韩经济增长率是否能达4%目标值前景不明

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：今年第三季度韩国国内生产总值相较第二季度增长0.3%，这是韩国受新冠疫情影响最严重的去年第二季度以来的最低值。专家分析认为，要想达到当初预测的4%的年增长率，在剩下的第四季度需要实现超过1.04%的季度增长率，因此如果没有明显的经济恢复迹象，今年韩国经济全年增长率将很难达到4%。在今年第三季度，由于从7月初开始的新冠疫情第四轮大流行导致民间消费低迷，拉低了经济增长势头。特别是餐饮、住宿、娱乐文化等服务消费减少，韩国民间消费较前一季度减少了0.3%。加上全球供应链出现差池，设备投资和建设投资也分别下降2%和3%左右，导致经济增速下滑。不过带动经济复苏的出口仍保持增长趋势。韩国出口以煤炭及石油制品、机械及设备等为主增长了1.5%。韩国央行韩国银行评价称，第三季度经济增速放缓并没有严重偏离预测。韩国银行经济统计局局长黄相弼（音）认为不必对韩国经济增速放缓感到过于担心。 他说，新冠疫情再次扩散导致民间消费减少，加上车辆用半导体供应受阻、建材供求不均衡等全球供应链方面出现瓶颈现象，导致第三季度韩国经济仅增长0.3%。与此同时，韩国银行预计今年第四季度韩国经济增长前景较为乐观。韩国银行预计全球供应链差池将得到缓解，且随着疫苗接种范围的扩大，下月韩国新冠防疫体制将出现转换，民间消费将会增加。如果再加上燃油税下调以及第二轮追加预算产生效果，将有助于刺激消费。