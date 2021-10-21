KT25日出现1个小时的网络障碍

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韩国国际广播电台报道：韩国KT通信公司25日出现了1个多小时的网络障碍，导致全国各地受到影响。在全国网络出现障碍期间，人们想要使用信用卡结算时，服务器连接不稳定，屏幕上出现“请确认网络连接”的信息。一位居住在庆尚南道晋州的咖啡店店主透露，当时无法上网，移动设备失灵，无法接受外卖订单，因此不得不关门停业。不仅是网络问题，连手机也处于无法连接网络和接打电话的状态，所以难以进行故障申报。在25日的KT通信网络瘫痪期间，新冠防疫二维码也无法识别。位于首尔永登浦区的餐厅店主郑智勇(音译)说，客人们进入餐厅后发现无法使用二维码。本人也不知道其原因，由于中午过于忙碌，连找故障原因的时间都没有。需要通过计算机确认患者信息的部分医院和药店也陷入了混乱，股票交易也出现了瘫痪，韩国各大证券公司的在线服务无法连接，令投资者焦心不已。因新冠疫情接受远程授课的学生也受到了影响。全国12个教育厅的7700多所中小学和幼儿园最终没能上课或出现差错。一名小学生说，当天上午11点半左右，几个孩子离线以后，老师也没有回应，最终无法上课。此次全国性的通信障碍从25日上午11点左右开始持续了1小时20分钟的时间。KT通信的超高速网络用户占韩国全体用户的41%左右，在韩国三大通信公司中所占比例最高。 但到目前为止，KT通信方面尚未掌握准确的损失规模。