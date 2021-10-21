韩国前总统卢泰愚病逝

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韩国国际广播电台报道：韩国第13届总统卢泰愚26日因病去世，享年89岁。前总统卢泰愚最近病情恶化，住进首尔大学医院后一直接受医疗团队的集中治疗。卢泰愚2002年6月接受前列腺癌手术后，因肺炎等症状多次住院接受治疗，还患有小脑体积萎缩等罕见疾病，在沟通上也出现了困难。行政安全部有关人士就卢泰愚的葬礼程序问题表示，政府将与遗属见面听取意见，讨论是否举行国葬问题，该问题将通过国务会议、由总统决定。卢泰愚1932年出生于大邱，曾任韩国第13届总统。1979年12月12日，卢泰愚与陆军士官学校第11期同期校友全斗焕一起主导新军部"同心会"的核心军事政变，之后被编入大将后，作为政务第二长官踏入政界。1987年卢泰愚被提名为民政党总统候选人，在同年大选中击败金泳三、金大中、金钟泌，当选为总统。卢泰愚在执政期间奠定的北方外交基础获得了高度评价。但是在他卸任后，因12.12军事政变、镇压5.18民主化运动、筹集秘密资金等有关内乱、杀人、贿赂等嫌疑接受了调查。大法院于1997年4月判处卢泰愚17年有期徒刑，并处2628亿韩元罚金。卢泰愚于1997年12月获特赦，有鉴于此，其葬礼程序将部分适用前任总统的礼遇。