卢泰愚逝世 结束荣辱人生

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韩国国际广播电台报道： 全斗焕发动“12.12军事政变”时期，卢泰愚作为其陆军士官学校校友发挥了决定性作用，随后步入政坛，成为全斗焕政权“第二号人物”。1987年6月韩国爆发民主化运动时期，卢泰愚被视为打倒对象，但最终接受了民众对民主化的意愿， 发布《6.29宣言》，全面接受实施总统直选制的要求。随后卢泰愚打出“普通人”的口号，当选韩国第13届总统，时隔16年成为国民亲手选出的总统。卢泰愚当时表示，将全面开启民主主义时代，让国民积极发挥潜力。卢泰愚在任时期推进的北方政策被视为其最大的成果。卢泰愚与俄罗斯和中国等共产主义国家建交，为开展北方外交打下良好基础。以此为基础，南北韩于1991年9月获得一致支持，同时加入了联合国。此外，卢泰愚还与北韩签署以“南北韩和解与互不侵犯”为主要内容的《南北韩基本协议》，为改善南北韩关系奠定了基础。卢泰愚当时表示，由他人决定民族命运的时代已经结束。但卢泰愚卸任后，支持其当选总统的背景反而成为问题。因非法筹集4000亿韩元的秘密资金、动用武力镇压12.12军事政变和5.18民主化运动等，卢泰愚与全斗焕一起被逮捕，卢泰愚当时表示将心甘情愿接受任何惩罚，最终卢泰愚被判处17年有期徒刑。随后1997年，时任总统金泳三对其进行了特赦。卢泰愚对12.12军事政变和5.18民主化运动事件的真相一直保持沉默。