文在寅启程出席二十国集团峰会 将与教皇探讨韩半岛和平问题

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韩国国际广播电台报道：韩国总统文在寅28日上午启程出席二十国集团（G20）峰会、联合国气候变化大会，并对匈牙利进行国事访问。此次出访为期9天。文在寅将于当地时间29日正式拜访梵蒂冈教廷，首先与教皇方济各举行单独会谈，随后与教廷国务卿帕罗林会晤。这是文在寅自2018年10月之后再次拜访教廷。文在寅第一次拜访教廷时提议教皇方济各访问北韩。对此，教皇方济各表示，若北韩发出正式邀请，愿意前往。有分析指出，文在寅有可能在此次会谈上再次提出这一建议。文在寅将从30日起出席在罗马举行的二十国集团峰会，此次会议为期两天。文在寅将在会议上与主要国家首脑就推动疫情后包容、可持续复苏和重建的国际合作方案进行探讨，并与主要国家领导人举行双边会谈。11月1日-2日，文在寅将出席在英国格拉斯哥举行的《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方会议。文在寅将在会议上公布“2030温室气体减排国家自主贡献（NDC）目标”，根据该目标，到2030年韩国温室气体排放量将较2018年减少40%。文在寅随后将对匈牙利进行国事访问，并前往2019年匈牙利游轮事故遇难者追悼馆，向遇难者表示哀悼。文在寅还将与匈牙利总统阿戴尔·亚诺什举行首脑会谈，并出席维谢格拉德集团峰会及商务论坛。维谢格拉德集团是由捷克、斯洛伐克、波兰、匈牙利四国组成的欧洲内地区协议机制，文在寅将与四国首脑分别举行双边会谈。文在寅将在结束为期9天的巡访日程后，于11月5日启程回国。