文在寅出席第16届东亚峰会 呼吁美中等国支持《终战宣言》

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韩国国际广播电台报道：韩国总统文在寅在东亚峰会（EAS）上呼吁美国、中国、日本、俄罗斯和东盟国家领导人支持《终战宣言》。文在寅上月在联合国大会上提议推进发布《终战宣言》。文在寅27日晚出席以视频方式举行的第16届东亚峰会，并表示《终战宣言》是开启对话的大门，是通往韩半岛、亚洲乃至世界和平的重要起点。美国总统拜登表示，有必要作出真挚的外交努力解决缅甸事态、实现韩半岛完全无核化，以确保印度太平洋地区的和平与安全。文在寅还在会议上强调，东亚地区占据全球总人口的54%、全球GDP的62%，东亚的团结将为国际社会展开互助合作克服新冠疫情、应对气候危机作出巨大贡献，期待东亚峰会能够进一步稳固合作，化危机为机遇。文在寅还表示，当天签署的《关于精神健康合作的声明》、《关于通过旅游复苏实现经济增长的声明》将使公共卫生和经济合作得到进一步加强，韩国也将予以积极合作。俄罗斯总统普京提议继续为应对新冠疫情作出共同努力并展开合作，互相认可疫苗证明以保障地区内人员往来和东亚峰会合作机制。普京还表示支持《关于精神健康合作的声明》。此次会议于当晚8时举行，持续约2小时20分钟。出席会议的还有东盟9国首脑，东盟对话国美国、中国、日本、俄罗斯、澳大利亚、印度、新西兰领导人，以及世卫组织和世贸组织总干事。