下届总统候选人两者对决：李在明支持率38.9%、洪准杓44.4%

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韩国国际广播电台报道：28日发布的总统候选人两者对决调查结果显示，在共同民主党总统候选人李在明和国民力量党党内竞选候选人洪准杓的两者对决中，李在明支持率低于洪准杓，两者支持率差距在误差范围外。Realmeter受OhmyNews的委托于25日至26日面向全国2035名18岁以上人士进行了下届总统候选人两者对决调查。结果显示，在洪准杓和李在明的两者对决中，洪准杓支持率达44.4%，高出李在明(38.9%)5.5个百分点。在前检察总长、国民力量党党内竞选候选人尹锡悦和李在明的两者对决中，尹锡悦支持率为45.3%，高出李在明(40.9%)4.4个百分点，在误差范围内占据优势。在前济州道知事、国民力量党党内竞选候选人元喜龙和李在明的两者对决中，元喜龙支持率为43.8%，高出李在明(40.1%)3.7个百分点。在国民力量党另一名候选人刘承旼和李在明的两者对决中，李在明支持率为40.0%，较刘承旼(36.1%)高出3.9个百分点。但在包括国民之党代表安哲秀、正义党候选人沈相奵在内的四者对决中，李在明以微小差距占据优势。在李在明、尹锡悦、安哲秀、沈相奵四者对决中，李在明支持率为34.6%、尹锡悦为34.4%、沈相奵为4.4%、安哲秀为4.0%。在李在明、洪准杓、安哲秀和沈相奵四者对决中，李在明支持率为34.3%、洪准杓为29.3%、安哲秀为5.7%、沈相奵为5.1%。在国民力量党总统候选人支持率调查中，洪准杓支持率最高，为38.2%，然后依次为尹锡悦（33.1%）、刘承旼（10.9%）、元喜龙（4.1%）。本次调查可信任度为95%，误差范围为±2.2个百分点，详细内容可在中央选举舆论调查审议委员会官网进行查阅。