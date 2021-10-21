文在寅抵达意大利罗马 29日会晤教皇

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韩国国际广播电台报道：韩国总统文在寅抵达意大利罗马，出席二十国集团（G20）峰会等开始为期9天的欧洲巡访日程。文在寅与夫人金正淑女士搭乘飞机历时12个多小时于韩国时间28日晚抵达罗马列奥纳多·达·芬奇国际机场。文在寅将于韩国时间29日下午拜访梵蒂冈教廷，首先与教皇方济各会晤。这是文在寅自2018年10月之后再次拜访教廷。在此次会晤中，双方将就教皇方济各访问北韩以及韩半岛和平进程有关方案深入进行讨论。文在寅将从当地时间30日起出席为期两天的二十国集团峰会，在会议上与主要国家首脑就推动疫情后包容、可持续复苏和重建的国际合作方案进行探讨，并与主要国家领导人举行双边会谈。二十国集团峰会结束后，文在寅将从罗马启程前往英国格拉斯哥出席11月1日-2日举行的《联合国气候变化框架公约》缔约方大会，并在会议上阐明韩国为应对气候危机减排温室气体的决心，并公布“2030温室气体减排国家自主贡献（NDC）目标”。根据该目标，到2030年韩国温室气体排放量将较2018年减少40%。文在寅随后将对匈牙利进行国事访问，并前往2019年匈牙利游轮事故遇难者追悼馆，向遇难者表示哀悼。文在寅还将出席维谢格拉德集团峰会，该集团是由捷克、斯洛伐克、波兰、匈牙利四国组成的欧洲内地区协议机制。在结束欧洲巡访日程后，文在寅将于11月5日启程回国。