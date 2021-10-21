9月韩生产和消费指标回升 受扩大疫苗接种等影响

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韩国国际广播电台报道：受扩大新冠疫苗接种范围和外部活动增加的影响，9月韩国生产和消费指标全部回升。根据统计厅29日发布的“9月产业活动动向”资料显示，9月韩国整体产业生产指数为113.1(2015年=100)，环比增加1.3%。此前7月(-0.7%)和8月(-0.2%)韩国整体产业生产曾连续两个月减少。由于政府放宽私人聚会限制、向国民提供支援金和扩大疫苗接种范围等，服务业生产增加1.3%，带动整体产业生产增加。特别是由于新冠疫情扩散遭到严重打击的住宿和餐饮业生产环比增加10.9%，艺术、体育和休闲生产也增加11.2%。零售批发生产增加0.7%。由于扩大疫苗接种范围和进出口增加，货物及旅客运输增加的同时，运输和仓储业生产也增加4.5%。另一方面，矿工业生产减少0.8%。由于原材料价格上涨和供应网出现问题等汽车生产减少9.8%，半导体生产也较前一个月减少1.6%，制造业生产减少0.9%。显示消费动向的零售额指数为121.4(2015年=100)，环比增加2.5%。此前7和8月该指数曾连续呈减少势头。这也是零售额指数自3月(2.5%)以后时隔6个月来的最大增幅。韩国经济副总理洪楠基发文称，韩国较其他国家更快进行疫苗接种，加之政府政策取得效果等，消费心理获得改善，这对内需回升起到了重大影响。