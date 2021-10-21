G20峰会未就实现碳中和具体时间达成协议

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韩国国际广播电台报道：二十国集团（G20）峰会通过了《罗马宣言》。根据宣言，二十国将推动实现到今年底全球至少40%人口接种新冠疫苗、到2022年中期70%人口接种的目标。二十国还承诺努力将全球平均气温上升幅度控制在工业化时期前的1.5℃之内，这较6年前《巴黎协定》提出的2.0℃以内更进一步。意大利总理马里奥·德拉吉表示，此次G20峰会的成功之处在于G20国家承诺采取一系列短期和中长期措施，实现1.5℃的目标。不过因最大碳排放国中国和印度表示强烈反对，会议未能达成更具体的协议，也未能敲定实现碳中和的具体时间，仅就21世纪中期这一大致时间点达成一致。包括脱碳在内的具体课题也未能取得实质性进展。有预测认为，从10月31日起在英国格拉斯哥举行的《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方会议也将难以得出进一步的结论。韩国总统文在寅当天在G20峰会上表示，将基于韩国的经验加强对发展中国家的援助。文在寅还表示，到2050年还有30年的时间，其中第一个10年至关重要，韩国将在这段时间内将碳排放量减少40%。文在寅将于1日出席格拉斯哥气候变化大会并发表讲话。本次大会的首个日程为特别峰会，随后将就超过90个气候变化议题展开讨论。大会将于本月12日闭幕。