文在寅同德澳法欧盟举行首脑会谈

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统文在寅当地时间10月31日与德国代理总理默克尔举行首脑会谈。文在寅呼吁默克尔持续关注并支持两国关系发展和韩半岛和平进程。这是文在寅与默克尔的最后一次会谈。文在寅表示，2005年默克尔就任以来，两国在政治、经济、文化等领域的关系稳步发展，对此深表感谢。文在寅说，希望默克尔在卸任后继续为推动两国关系发展，解决气候变化、难民、传染病等国际社会面临的问题发挥重要作用。默克尔表示，期待两国关系在过往积累的基础上继续发展。文在寅当地时间10月31日与澳大利亚总理斯科特·莫里森举行首脑会谈，就加强碳中和有关合作方案进行探讨。两国首脑签署了《韩国与澳大利亚碳中和技术合作伙伴协议》，并商定将继续扩大在低碳技术方面的合作范围。青瓦台表示，两国将在氢能、钢铁、能源储存、碳捕集与封存技术、太阳能、重要矿物等碳中和技术有关项目的挖掘和联合援助等方面构建有体系的合作关系。文在寅当地时间10月30日与法国总统埃马纽埃尔·马克龙在罗马举行首脑会谈，就增进两国实质性合作的方案进行探讨。马克龙对韩国上调温室气体减排国家自主贡献目标表示欢迎，并高度评价韩国为应对气候变化作出的努力。文在寅对法国通过《能源转型法》将2050碳中和目标法制化予以了高度评价，并提议两国继续为实现碳中和展开合作。两国首脑一致认为，法国的印度太平洋战略和韩国的新南方政策均着眼于开放与包容，存在很多共同点。两国首脑还就加强半导体、电动汽车等新产业领域的供应和技术合作达成了一致。文在寅当地时间10月30日下午还与欧盟委员会主席冯德莱恩举行会谈，探讨新冠疫情应对合作方案。文在寅表示，韩国与欧盟在克服疫情的过程中保持紧密合作，韩国于上周达成70%人口接种的目标，从欧洲等地引入的疫苗对此起到了巨大作用。双方还商定共同为加强对低收入国家的疫苗援助和全球疫苗供应作出贡献。文在寅呼吁欧盟继续支持韩半岛无核化与和平进程，并希望韩国与欧盟国家的免签协定重启能够推动人员交流。